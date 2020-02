Sanremo 2020 scaletta cantanti quarta serata (ordine di uscita). Cominciano Paolo Jannacci e Rancore, ultimi Elettra Lamborghini e Marco Masini (Di venerdì 7 febbraio 2020) Sanremo 2020 la scaletta dei cantanti della quarta serata. Il primo è Paolo Jannacci seguito da Rancore, Giordana Angi e Francesco GabbaniÈ stata resa pubblica da poco la scaletta dei cantanti della quarta serata di Sanremo 2020. Le valutazioni delle esibizioni della quarta serata verranno sommate con quelle dell’orchestra che ha messo sul podio Tosca, Piero Pelù e I Pinguini Tattici Nucleari. Ci sarà una nuova classifica provvisoria prima della finalissima di domani. Ecco in ordine la scaletta dei cantanti della quarta serata di Sanremo 2020Sanremo 2020 CLASSIFICA ORCHESTRASanremo 2020 PRIMA CLASSIFICA GIURIA DEMOSCOPICASanremo 2020 ASCOLTI TERZA serataSanremo 2020 scaletta cantanti quarta serata (in ordine)Paolo JannacciRancoreGiordana AngiFranceco GabbaniRaphael GualazziAnastasioPinguini Tattici NucleariElodieRikiDiodatoIrene Grandi Achille LauroPiero PelùToscaMichele ... spettacoloitaliano

repubblica : Sanremo 2020, Bugo e Morgan, i testimoni: 'Morsi e sputi, una scena surreale' - repubblica : Sanremo 2020, Morgan dopo la squalifica: 'Bugo voleva liberarsi di me. Io sono stato buono, lui uno sciacallo' - LoredanaBerte : Verona 19/09/2016 - Reggio Emilia 19/09/2020 In molti mi chiedete perché non sarò all’evento “Una. Nessuna. Cent… -