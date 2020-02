Samantha Cristoforetti all’Università di Bologna per una lezione dalla Terra allo Spazio (Di venerdì 7 febbraio 2020) “dalla Terra allo Spazio… in poche parole”, il titolo della lezione che terrà Samantha Cristoforetti per il primo appuntamento “Umberto Eco Lectures”, organizzato dal Centro Internazionale di Studi Umanistici “Umberto Eco” dell’Università di Bologna. L’evento, in programma martedì 18 febbraio, alle 17:00, presso l’Aula Magna di Santa Lucia (Via Castiglione, 36 – Bologna), è ad accesso libero fino a esaurimento dei posti disponibili. Dopo i saluti di apertura del Rettore Francesco Ubertini, e una breve presentazione da parte dell’ex-Direttore del Centro “Umberto Eco”, Patrizia Violi, e dell’attuale Direttore, Costantino Marmo, Samantha Cristoforetti porterà in viaggio il pubblico, per esplorare lo Spazio che ha vissuto e spiegare il suo lento divenire “essere umano extraterrestre”, in 200 giorni a bordo della Stazione Spaziale ... meteoweb.eu

