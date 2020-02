Roma, Cristante: «Sassuolo? Non ci sono scuse, ma il mercato destabilizza» (Di venerdì 7 febbraio 2020) Bryan Cristante, centrocampista della Roma, ha parlato prima della gara contro il Bologna: ecco le sue parole Bryan Cristante, centrocampista della Roma, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima della gara contro il Bologna. Ecco le sue parole sul momento della squadra giallorossa, dopo la brutta sconfitta contro il Sassuolo. «È stato un gennaio difficile, il mercato destabilizza un po’ le squadre. Non ci sono scuse per la sconfitta contro il Sassuolo, per il resto abbiamo fatto il nostro». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

