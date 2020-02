Prescrizione, Bonafè: “Renzi punta a nomine? Non usi giustizia in modo strumentale. Verini: “Non gira tutto intorno a lui” (Di venerdì 7 febbraio 2020) Il giorno dopo l’intesa con M5s e LeU sulla Prescrizione, ma non con Italia Viva che continua a minacciare l’esecutivo smarcandosi sulla giustizia, il Partito democratico controattacca Renzi e la sua formazione: “Basta con le minacce e le fibrillazioni, indeboliscono il governo e coprono quanto di buono stiamo facendo”. “L’accordo è un ottimo compromesso – spiega il capogruppo dem alla Camera Graziano Delrio – ora Italia Viva rifletta bene”. “Non tutto gira intorno a Renzi, deve avere uno spirito collaborativo e di coalizione”, avverte il responsabile giustizia del partito, Walter Verini. E dal Pd non sembrano credere alle minacce: “Lasciano il tempo che trovano…”. Ma sulla possibilità che l’ex premier punti in realtà a far fibrillare l’esecutivo soltanto per poter avere maggiore voce sulla ... ilfattoquotidiano

