Orari sci alpino fine settimana (8-9 febbraio): programma gare, tv, streaming, calendario Garmisch e Chamonix (Di venerdì 7 febbraio 2020) La Coppa del Mondo di sci alpino si dividerà tra la Germania e la Francia. Dopo aver ospitato gli uomini, Garmisch è pronta ad accogliere anche le protagoniste del Circo Bianco. Weekend tedesco all’insegna della velocità con in programma una discesa ed un super-G. In campo maschile, invece, spazio alle discipline tecniche con uno slalom e il gigante parallelo di domenica. Di seguito il programma completo delle gare di Garmisch e Chamonix, valevoli per la Coppa del Mondo di sci alpino. Le gare saranno trasmesse in diretta tv su RaiSport e su Eurosport, diretta streaming su Rai Play, Eurosport Player e DAZN, mentre non mancherà la consueta DIRETTA LIVE scritta su OA Sport. gare GARMISCH 2020: programma E Orari D’INIZIO SABATO 8 febbraio ore 11.30 Discesa libera DOMENICA 9 febbraio: 11.15 Super-G gare CHAMONIX 2020: programma E Orari D’INIZIO SABATO 8 ... oasport

ChamAfter : RT @OA_Sport: Orari sci alpino fine settimana (8-9 febbraio): programma gare, tv, streaming, calendario Garmisch e Chamonix - Romana40 : RT @OA_Sport: Orari sci alpino fine settimana (8-9 febbraio): programma gare, tv, streaming, calendario Garmisch e Chamonix - OA_Sport : Orari sci alpino fine settimana (8-9 febbraio): programma gare, tv, streaming, calendario Garmisch e Chamonix -