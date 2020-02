Non è Sanremo, perché Benigni era meglio quando faceva Dante (Di venerdì 7 febbraio 2020) L’ospite più atteso e declamato al Festival di Sanremo 2020 era sicuramente Roberto Benigni e non potevamo non aprire con lui il nostro editoriale Non è Sanremo di oggi. Una piccola premessa: il comico toscano premio Oscar per “La vita è bella” ha sempre diviso gli italiani e anche noi, personalmente ad esempio dopo tanti flop l’avevo trovato un fantastico Geppetto. Beh a Sanremo 2020 ha decisamente deluso le aspettative, probabilmente perché ha voluto alzare troppo l’asticella. Una platea televisiva e non già provata dalle prime due serate extralarge si è dovuta sorbire oltre 30’ di un monologo in cui Benigni ha addirittura citato la Bibbia e il Cantico dei Cantici, definita come la prima canzone di 2400 anni fa. In tutto ciò ci ha messo in mezzo anche una battuta sulla citofonata di Salvini, ma il suo censurarsi limitandosi a parlare semplicemente d’amore non è in linea con quanto ci ... giornalettismo

