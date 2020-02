LIVE Virtus Bologna-San Lorenzo 25-17, Coppa Intercontinentale basket 2020 in DIRETTA: accorciano gli argentini (Di venerdì 7 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Bologna si è adagiata dopo un ottimo primo quarto, subendo la rimonta argentina guidata da uno scatenato Tucker. 27-23 Libero supplementare a segno. 27-22 Ancora Tucker!! Tripla con fallo dell’americano che arriva a 14 punti e riavvicina sensibilmente i suoi. 27-19 Doppia cifra per Tucker che in uscita dal timeout realizza in penetrazione appoggiandosi al corpo di Gamble. Virtus in difficoltà offensiva in questo quarto, con soli 4 punti messi a referto. Timeout per gli argentini. Pajola dalla lunetta fa 0/2. Ultimi 3′ del secondo quarto a Tenerife. 27-17 Dai e vai tra Weems e Gamble, con il #34 ad appoggiare sulla distratta difesa avversaria. 25-17 Tripla di Tucker! 9 punti per lui. Bologna cerca sempre in attacco di cercare un tiro aperto, ma la difesa rossoblu è salita di LIVEllo. Bonus raggiunto dagli argentini, a 6′ ... oasport

