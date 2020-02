L’antica pizzeria da Michele in the world apre a Londra Soho e Berlino (Di venerdì 7 febbraio 2020) Nel mese di febbraio 2020 è tempo di aperture per L’antica pizzeria da Michele in the world con Londra Soho e Berlino. Sabato 15 febbraio sarà il tempo della tanto attesa Londra Soho, nel cuore pulsante dell’arte e dello spettacolo della capitale britannica, è la seconda apertura de L’antica pizzeria da Michele in the world nella città di Sherlock Holmes. “Il locale in Old Compton Street 44 riserverà un innovativo approccio al cliente, legato all’arte, all’eleganza e al perfezionamento, come la zona scelta suggerisce, senza dimenticare le regole di base de L’antica pizzeria da Michele nel mondo – spiega Alessandro Condurro, AD di MITW -. Proprio queste regole hanno ispirato una web serie che, a partire da gennaio, ha debuttato sui nostri canali social e che vede protagonisti me e il giornalista Daniel Young. Il titolo è “The 8 Golden Rules of Da Michele”, un divertissement che sta ... ildenaro

