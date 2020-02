Incidente ad Avanti un altro! | la reazione di Paolo Bonolis fa discutere | ecco cosa è

Incidente Corso Francia - Pietro Genovese oggi davanti al giudice : «Non le ho viste - sono sbucate dal nulla» : «Non le ho viste, sono sbucate dal nulla». sono queste le parole di Pietro Genovese, il ragazzo di 19 anni indagato per la morte delle due 16enni morte a Corso Francia, Gaia e Camilla. Il...

Incidente di Roma - il padre di Gaia : “Era la mia forza dopo l’Incidente - non ho più ragioni per andare avanti” : Incidente Roma, padre di Gaia: “Era la mia forza, non posso andare avanti” Il padre di Gaia Von Freymann, una delle due ragazze morte nell’Incidente avvenuto a Roma nella notte tra sabato 21 e domenica 22 dicembre 2019, non riesce ancora a darsi una spiegazione a quello che è successo alla figlia. “Adesso non ho ragioni per andare avanti, Gaia era la mia forza dopo l’Incidente che avevo subito”, ha raccontato ...

"Non ho ragioni per andare avanti - mia figlia Gaia era la mia forza dopo l’Incidente che avevo subito” : “Adesso non ho ragioni per andare avanti, Gaia era la mia forza dopo l’incidente che avevo subito”. Così il padre di Gaia, una delle due ragazze morte investite la notte tra sabato e domenica in Corso Francia parlando con il suo legale, l’avvocato Giovanni Maria Giaquinto.″È molto provato - afferma il penalista - Nel 2011 ha subito un grave incidente in moto, all’Eur, che lo ha costretto sulla ...

Incidente a Puegnago : Giovanni Borra muore davanti a moglie e figlia : Tragico Incidente a Puegnago del Garda, comune in provincia di Brescia. La triste vicenda è avvenuta nel pomeriggio di ieri, domenica 15 Dicembre 2019. Giovanni Borra, 51 anni, è morto sul colpo in uno schianto frontale tra la sua auto e quella guidata da un ragazzo di 26, rimasto a sua volta gravemente ferito. Il giovane attualmente è ricoverato in gravi condizioni. L’Incidente si è verificato attorno alle 16.30 in via Aldo Merler. Per ...

Incidente Coccaglio - le dichiarazioni della ragazza davanti al giudice : E’ stata ascoltata dal giudice la ragazza che ha investito la mamma ed il bimbo di due anni a Coccaglio, in provincia di Brescia. Ha dato la sua versione dei fatti, ma il pubblico ministero ha chiesto la convalida dei suoi domiciliari. Il Gip, si è riservato del tempo per decidere. La giovane, di venti due anni, che nella mattinata di martedì dieci ha investito il bambino e la madre, si è presentata davanti al giudice per raccontare la ...