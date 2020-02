Guidizzolo, 49enne ubriaco picchia e minaccia la moglie con un coltello: arrestato (Di venerdì 7 febbraio 2020) Da anni picchiava e minacciava la moglie, ma adesso le sue continue violenze sono finalmente giunte al capolinea. Un 49enne di Guidizzolo, in provincia di Brescia, è stato arrestato nel pomeriggio di mercoledì 5 febbraio con l'accusa di maltrattamenti, lesioni e minacce aggravate. L'uomo è stato trasferito in carcere in attesa del processo. fanpage

