For Honor: la Stagione 1 dell'Anno 4 'Speranza' è ora disponibile (Di venerdì 7 febbraio 2020) Ubisoft annuncia che la Stagione 1 dell'Anno 4 di For Honor, "Speranza", è ora disponibile per PlayStation 4, Windows PC e la famiglia di dispositivi Xbox One. For Honor è anche disponibile su UPLAY+*, il servizio in abbonamento di Ubisoft.Dando inizio all'Anno 4, "Speranza" comincia un nuovo arco narrativo nel mondo di For Honor, mentre il cataclisma che l'ha colpito sembra finalmente essere giunto alla fine. Tra il caos e i molti anni di guerra incessante, gli Eroi di For Honor avrAnno bisogno di un nuovo motivo per combattere.Leggi altro... eurogamer

