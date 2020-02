Fettuccine Alfredo, la vera storia e la ricetta autentica (Di venerdì 7 febbraio 2020) È vero, le Fettuccine Alfredo - amatissime da Donald Trump e presunto simbolo di italianità all'estero - sono nate davvero in Italia. Anche se nessun italiano si sognerebbe mai di ordinarle al ristorante o - peggio - di cucinarle. Almeno non quelle, diffusissime negli Usa e in Canada, condite con la panna e, in base all'estro dello chef, il prezzemolo, l'aglio, il pollo, i gamberetti, il pomodoro o il tacchino. Peccato, però, che pochi conoscano le vere Fettuccine Alfredo - un capolavoro di cremosità ottenuta dalla particolare mantecatura di burro (speciale) e Parmigiano Reggiano (giovane) - inventate da un vero Alfredo - cognome Di Lelio - nato nel settembre del 1883 a Roma, in Vicolo di Santa Maria in Trastevere. E se pensate che si tratti di una semplice pasta al burro, sbagliate di grosso. Provare per credere: con la ricetta a seguire, oppure ... gqitalia

irenekatrinaa : fettuccine alfredo at macaroni grill ???? - GuyFieri_ebooks : Hi, I'm Guy Fieri. steak alfredo broccoli apples spinach potato spaghetti portobello milkshake pizza pie candy corn fettuccine gumdrop hell - swells5683 : @SheWitchHerself Fettuccine Alfredo Pizza Chili -