Caso Vannini, la Cassazione: Fu omicidio volontario, serve un nuovo processo (Di venerdì 7 febbraio 2020) "Quello di Marco Vannini fu omicidio volontario, serve un nuovo processo". Questa la richiesta espressa dal procuratore generale in vista della sentenza della Cassazione prevista per la giornata di oggi, venerdì 7 febbraio. Una notta misteriosa, assurda, sulla quale permangono ancora molteplici dubbi e nella quale avvenne il decesso del 20enne, morto alle ore 3.10 del 18 maggio 2015 mentre si trovava a bordo di un'elisoccorso che lo stava trasportando all'ospedale Gemelli di Roma dopo essere stato colpito da un'arma da fuoco. Al Pit di Ladispoli era arrivato in codice verde perché agli infermieri era stato detto che si era "ferito con un pettine a punta scivolando nella vasca". In realtà un proiettile era entrato dal suo braccio, sotto la spalla destra, trapassando polmone e cuore.E sarebbe stato proprio questo fattore ad aver provocato la morte del ragazzo: "Marco Vannini non è morto ... ilgiornale

MediasetTgcom24 : Caso Vannini, Pg Cassazione: riaprire il processo, fu omicidio volontario #MarcoVannini - HuffPostItalia : 'L'omicidio di Vannini fu volontario, non colposo. Rifare l'Appello': le richieste del pg in Cassazione - fanpage : C’è grande attesa per la sentenza della Suprema Corte di Cassazione sul caso Vannini -