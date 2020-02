Boss Graviano: "Incontrai Berlusconi tre volte, poi ci tradì" (Di venerdì 7 febbraio 2020) Il Boss di Cosa nostra Giuseppe Graviano quando era latitante ha "incontrato Berlusconi almeno per tre volte". Queste le parole pronunciate dell’ex ras di Brancaccio nella sua deposizione al processo sulla 'Ndrangheta stragista in corso a Reggio di Calabria. Trattativa Stato-mafia: Berlusconi si avvale della facoltà di non rispondere Dopo aver salutato i suoi legali Berlusconi ha lasciato l’aula bunker dell’Ucciardone accompagnato dalla sua scorta "Con Berlusconi cenavamo anche insieme. È accaduto a Milano Tre in un appartamento. Tramite mio cugino avevamo un rapporto bellissimo" ha detto Graviano rispondendo alla ricostruzione fatta dal pm Giuseppe Lombardo delle sue intercettazioni con il Boss camorrista Umberto Adinolfi nel carcere di Terni.Processo 'Ndrangheta stragistaSecondo Lombardo, Graviano insieme al capobastone ... blogo

