Benevento, bambini dell’asilo picchiati dalle maestre e chiusi al buio (Di venerdì 7 febbraio 2020) Ignazio Riccio Due delle quattro insegnanti sono di Airola e hanno 44 e 26 anni, la terza è di Bucciano e ha 27 anni, la quarta è una 24enne di Sant'Agata de' Goti Le indagini della Procura della Repubblica di Benevento hanno evidenziato uno scenario inquietante: in un asilo privato di Airola, nel Beneventano, quattro maestre maltrattavano gli alunni con schiaffi, pugni e calci, Una pratica frequente, che ha portato gli inquirenti a punire le insegnanti, destinatarie del divieto di dimora. Le indagini erano state avviate nel 2018, dopo la denuncia della madre di una bambina di 3 anni, che aveva parlato dei maltrattamenti e aveva riferito che la figlia era stata chiusa in una stanza al buio per punizione. Nel corso degli accertamenti, terminati nel maggio del 2019, ascoltando persone informate dei fatti ed esaminando le registrazioni effettuate all'interno della struttura, i ... ilgiornale

