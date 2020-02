Viabilità Roma Regione Lazio del 06-02-2020 ore 19:45 (Di giovedì 6 febbraio 2020) Viabilità DEL 6 FEBBRAIO 2020 ORE 19.35 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE PERMANGONO CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA PONTINA E ARDEATINA, IN INTERNA TRA LE USCITE NOMENTANA E Roma TERAMO; SULLA STESSA Roma TERAMO RALLENTAMENTI LUNGO IL TRATTO URBANO, TRA TOR CERVARA E IL RACCORDO; SEMPRE IN USCITA DALLA CITTA’ TRAFFICO RALLENTATO SULLA FLAMINIA, TRA CORSO FRANCIA E IL RACCORDO IN DIREZIONE PRIMA PORTA; A SUD DELLA CAPITALE SITUAZIONE INVARIATA SU VIA CRISTOFORO COLOMBO, DOVE RESTANO DIFFICOLTA’ DI CIRCOLazioNE TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA; IN CHIUSURA IL TRASPORTO FERROVIARIO: A SEGUITO DEL DERAGLIAMENTO DI UN TRENO AVVENUTO STAMATTINA SULLA LINEA ALTA VELOCITA’ MILANO- BOLOGNA, PROSEGUE LA RIPROGRAMMAZIONE DEL SERVIZIO: RIPERCUSSIONI SU ALCUNI TRENI NELLA TRATTA TRA Roma ... romadailynews

