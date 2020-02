Traffico Roma del 06-02-2020 ore 09:30 (Di giovedì 6 febbraio 2020) IN APERTUTA ABBIAMO CODE SULLA RomaFIUMICINO TRA IL RACCORDO ANULARE E VIA DEL PATTINAGGIO VERO SL’EUR CODE PER UN INCIDENTE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO TRA CASILINA E LA PONTINA . IN CARREGGIATA ESTERNA FILE PER Traffico TRA LA PISANA E LA LAURENTINA INCOLONNAMENTI PER UN INCIDENTEI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma-TERAMO, SULL’IMMSSIONE ALLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO LUNGHE CODE SULLA TANGENZIALE EST DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII A VIA DELLE VALLI VERSO SAN GIOVANNI SEGNALIAMO RALLENTAMENTI AL COLLATINO PER UN INCIDENTE IN VIA ALBERTO BERGAMINI A TALENTI ALTRO INCIDENTE IN VIA DI CASSAL BOCCONE NELLE VICINANZE DI VIA UGO OJETTI E ALLE PORTE DI Roma POSSIBILI DISAGI SEMPRE PER UN INCIDENTE IN VIA PRENESTINA ALL’ALTEZZA DI VIA VICO EQUENSE OGGI IN VIGORE I CONSUETI BLOCCHI NELLA FASCIA VERDE, DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ SI FERMANO, H24, LE AUTO A BENZINA SINO A EURO 1 ... romadailynews

