'Tra i rami una stella, quella sei tu…': Rita Dalla Chiesa scossa, il triste addio sui social (Di giovedì 6 febbraio 2020) Rita Dalla Chiesa ripensa a Fabrizio Frizzi nel giorno del suo compleanno Come tanti personaggi dello spettacolo anche Rita Dalla Chiesa ha voluto ricordare Fabrizio Frizzi. Il 5 Febbraio 2020 l'ex conduttore de L'Eredità avrebbe dovuto spegnere 62 candeline ma purtroppo un'ischemia fulminante lo ha portato via da tutti. Proprio poche ore fa, la sua vecchia amica nonchè ex moglie ha voluto dedicargli un dolce pensiero che ha lasciato tutti senza parole. I due conduttori si erano conosciuti e innamorati dietro le quinte di Tandem (1982), per poi andare a nozze nel 1992. Il divorzio del 1998 non li ha allontanati. La stima e l'affetto hanno permesso che il loro legame restasse forte, nonostante il tempo e la nuova famiglia di lui. Gli auguri della conduttrice Rita Dalla Chiesa e Fabrizio Frizzi sono stati uniti in matrimonio per circa 10 anni. Malgrado la separazione, ...

