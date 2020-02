Tina Cipollari, matrimonio in vista? La Vamp sarebbe pronta all’altare (Di giovedì 6 febbraio 2020) Si respira aria di fiori d’arancio intorno a Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara, secondo alcune indiscrezioni prossimi all’altare. L’opinionista di Uomini e Donne sarebbe quindi pronta al grande passo con l’attuale compagno, da circa un anno e mezzo al suo fianco. Tina Cipollari si sposa? L’indiscrezione Riccardo Signoretti, direttore del settimanale Nuovo, ha stuzzicato l’appetito del gossip con un lancio su Instagram. Un post che riporta una foto di Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara seduti a tavola, durante una cena al ristorante con figli al seguito. Secondo la rivista, sarebbe questo il momento del dolce annuncio della coppia. Il commento di Signoretti non sembra lasciare molti margini al dubbio: “Tina verso le nozze col suo Enzo. Amici della Vamp assicurano a Nuovo che i preparativi sono già in corso. Nel ristorante di lui, a Firenze, Tina può dare l’annuncio ai ... thesocialpost

