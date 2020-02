Terremoto in Grecia, scossa di magnitudo 5.1 vicino ad Atene (Di giovedì 6 febbraio 2020) Una fortissima scossa di Terremoto pari a 5.1 gradi di magnitudo sulla scala Richter è stata registrata in Grecia alle ore 10:24 di giovedì 6 febbraio 2020. Il sisma è stato ben avvertito dalla popolazione, ma al momento non si segnalano feriti o danni a cose. Secondo l’Istituto di Geofisica e Vulcanologia, inoltre, il sisma aveva una profondità pari a 20 chilometri. L’epicentro, invece, si trovava a Frangista, non lontano da Atene. Terremoto in Grecia DATI #RIVISTI #Terremoto mb 5.1 ore 10:24 IT del 06-02-2020, Greece Prof=20Km #INGV 23902861 https://t.co/qYGBvBRkoc — INGVterremoti (@INGVterremoti) February 6, 2020 notizie

