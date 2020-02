Taglio cuneo fiscale 2020, decreto in Gazzetta: a chi spetta, importi, come funziona (Di giovedì 6 febbraio 2020) Ultime novità sul Taglio cuneo fiscale 2020. È pronto l’impianto che andrà a ridurre le tasse a carico dei lavoratori e lavoratrici italiane: partirà infatti a luglio la stagione della riduzione del cuneo fiscale a carico delle famiglie, misura importante che porterà nuova linfa e più soldi nelle tasche di cittadini e cittadine. È stato infatti pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto “Misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente” (decreto legge n.3 del 5 febbraio 2020): provvedimento che norma appunto – articolo per articolo – la struttura del Taglio tasse in busta paga. Scarica qui il testo del decreto Il decreto sulla riduzione del cuneo, comprensivo di Bonus Renzi fino a 100 euro, in base al reddito percepito era stato approvato a gennaio dal Governo. È del 5 febbraio la sua pubblicazione in Gazzetta, si attende ora l’iter che lo convertirà in ... leggioggi

FesicaConfsal : RT @Ipsoa: Taglio del #cuneofiscale: quanto aumenterà la busta paga a partire dal mese di luglio? Scopri come calcolarlo, i beneficiari e g… - eurokleis : Il taglio del #cuneofiscale è realtà. Più soldi in #bustapaga per i lavoratori #dipendenti: da luglio il #bonus Irp… - Laverit63025200 : @07Emmedi @matteosalvinimi 3 mld di taglio al Cuneo fiscale sono un buon inizio anche se ci sarebbe tanto altro da… -