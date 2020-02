Sanremo 2020, toto vincitore: vola Francesco Gabbani (Di giovedì 6 febbraio 2020) Francesco Gabbani Chi vincerà il Festival di Sanremo 2020? Anche quest’anno, tra pronostici e scommesse, è partito l’infuocato toto vincitore e DavideMaggio.it ha deciso di monitorare giorno per giorno, per tutta la settimana sanremese, l’atteggiamento dei quotisti, sempre più in fibrillazione per l’individuazione del papabile successore di Mahmood, trionfatore in carica. Ecco, ad oggi, chi sono i favoriti alla vittoria finale. toto vincitore Sanremo 2020: testa a testa tra Elodie e Gabbani Ascoltate tutte le 24 canzoni in gara, gli scommettitori concordano in parte con la classifica generale della giuria demoscopica, almeno per quanto riguarda il vincitore. vola, infatti, Francesco Gabbani con la sua Viceversa, che balza ai primi posti, insidiando un’altra principale favorita che è Elodie. La cantante, in gara con Andromeda, è quotata a 4.50 per Snai e ... davidemaggio

