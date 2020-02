Sanremo 2020, Tiziano Ferro chiede scusa (ma non troppo) a Fiorello (Di giovedì 6 febbraio 2020) Tiziano Ferro, scuse a FiorelloIl #FiorelloStatteZitto gate prosegue. Ora Tiziano Ferro chiede scusa (ma non troppo) allo showman siciliano, facendo implicitamente capire che questi se l’era presa. Su Instagram, il cantautore ha pubblicato un biglietto che ha dichiarato di aver lasciato oggi nel camerino dello stesso Fiore. “Caro Fiorello ti chiedo scusa se ti ho provocato un dispiacere. Sono lo stesso che a dicembre – nel tuo programma – si prendeva in giro cantando con le parole di ‘Me lo prendi papà’ su una mia canzone. E in quello spirito ho pensato fosse normale scherzare con te che sei il re dei comici. Sono rammaricato. Torno a fare il cantante #Tizianostattezitto“ha scritto Tiziano Ferro, aggiungendo un post scriptum: “scusa la scrittura ma in corsivo faccio ancora più schifo“. davidemaggio

