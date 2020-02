Recensione Locke & Key: quando la chiave per il successo è la furbizia (Di giovedì 6 febbraio 2020) Recensione Locke & Key, stagione 1. La nuova serie mystery di Netflix creata da Carlton Cuse e Meredith Averill: che usa la furbizia come chiave per il successo. Su Netflix da venerdì 7 febbraio arriva una nuova serie tv che si piazza nel filone mystery con elementi soprannaturali. Si tratta di Locke & Key, tratta dagli omonimi fumetti di Joe Hill e disegnati da Gabriel Rodriguez. Creata da Carlton Cuse (Lost, Bates Motel) e Meredith Averill (sceneggiatrice di due episodi di Hill House), la serie è prodotta dallo stesso Hill con Carlton Cuse (che ha sceneggiato il pilot insieme a Meredith Averill). Locke & Key prima di arrivare su Netflix ha dovuto superare un processo produttivo molto complicato. La serie infatti era stata ordinata da Hulu nel 2018 che ne realizzò un pilot, ma il servizio streaming americano ha poi deciso di non proseguire con la produzione della serie. In ... dituttounpop

DMarisanella : RT @Screenweek: #LockeAndKey l’horror per ragazzi abita ancora qui | Recensione - Screenweek : #LockeAndKey l’horror per ragazzi abita ancora qui | Recensione - LEEpedrazzi : La mia recensione di anteprima di Locke & Key su ScreenWeek: -