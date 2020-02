PS5: il sito web nasconde un riferimento a 'Starblaster', ma si tratta davvero di un gioco? (Di giovedì 6 febbraio 2020) Nell'attesa che Sony decida di svelare qualcosa di più sulla sua prossima console PlayStation 5, i fan hanno scovato all'interno del sito web quello che potrebbe sembrare uno dei giochi in arrivo, ovvero un progetto chiamato Starblaster o Starblaster 2, potenzialmente un seguito di un gioco Apple 2 dimenticato da tempo.Purtroppo chi ha deciso di spulciare nel sito web ha preso un abbaglio. I report che sono circolati in queste ore indicano che il nome è stato trovato all'interno di una serie di codici che rimanderebbero semplicemente allo strumento di sviluppo Java per il sito, con Starblaster che sarebbe il nome di uno di questi tool kit.La linea completa in cui il nome appare ripetutamente sui siti di Sony è "snei-ember-cli-Starblaster". Innanzitutto abbiamo SNEI, che è probabilmente Sony Network Entertainment International, il vecchio nome di un'azienda che è stata inserita in Sony ... eurogamer

