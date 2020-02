Parma, Faggiano: «Futuro Gervinho? Chiedete a lui» (Di venerdì 7 febbraio 2020) Il direttore sportivo del Parma Faggiano ha parlato del Futuro di Gervinho dopo le voci di un imminente addio Daniele Faggiano ha commentato la situazione relativa a Gervinho: «Bisognerebbe chiederlo a lui. Sono chiaro: noi non abbiamo mai cercato di venderlo, non è stata una scelta nostra. Ci siamo trovati questa patata bollente, se mi consentite il termine». «Dovrebbe rispondere lui. Anche perché è una situazione più complicata di quello che può apparire. Come ho già detto, noi non l’abbiamo messo sul mercato. Ma da fuori sembra che lui se ne volesse andare a tutti i costi», ha concluso il direttore sportivo del Parma ai microfoni di tuttomercatoweb.com. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

