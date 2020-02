Oscar 2020, la migliore attrice protagonista? Né guizzi né lampi: la partita è tra Renée Zellweger e Scarlett Johansson (Di giovedì 6 febbraio 2020) Prendere quel che passa il convento. Poche pretese da questa corsa all’Oscar per la miglior attrice protagonista 2020. guizzi, lampi, performance memorabili non ce ne sono, ma soltanto parecchia, scontata ordinarietà di mestiere. Mettiamo intanto in ordine d’importanza le ragazze finite in nomination. Ha già vinto il Golden Globe, quindi la strada sembra segnata. Interpreta una star di quelle che Hollywood non ha mai dimenticato, pur non avendola consacrata a dovere, quindi il risarcimento simbolico doppio è garantito. Parliamo di Renée Zellweger, 50 anni, alla quarta nomination dopo quelle per Il diario di Bridget Jones (2002), Chicago (2003), Ritorno a Could Mountain (2004, vittoria come attrice non protagonista). In Judy di Rupert Goold, la Zellweger torna alla mimesi corporea, di make-up, di smorfie e leggero inarcamento delle spalle, per interpretare la matura Judy Garland ... ilfattoquotidiano

LaStampa : E’ morto a 103 anni, dopo una lunghissima carriera che gli ha portato molte nomination ma un solo Oscar. Era l’ulti… - TutteLeNotizie : Oscar 2020, la migliore attrice protagonista? Né guizzi né lampi: la partita è tra Renée… - Noovyis : (Oscar 2020, la migliore attrice protagonista? Né guizzi né lampi: la partita è tra Renée Zellweger e Scarlett Joha… -