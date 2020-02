Napoli e Pozzuoli, controlli a tappeto dei Carabinieri: arresti e sequestri di pistole e droga (Di giovedì 6 febbraio 2020) Napoli e Pozzuoli: un’operazione “Alto impatto” dei Carabinieri ha portato a multe per oltre 70mila euro, 4 arresti e sequestri di pistole, droga e prodotti alimentari. Operazione straordinaria del Comando Provinciale di Napoli tra le strade della città partenopea e in quelle di Pozzuoli. 807 le persone identificate, 336 i veicoli controllati. Oltre i 70mila euro le sanzioni applicate per violazioni al codice della strada: molte di queste per mancanza di copertura assicurativa, guida senza casco e con cellulare. A Soccavo, i militari della stazione di Pianura hanno rinvenuto 2 pistole in un’aiuola di Via Palazziello: una Beretta 92FS calibro 9×21 con matricola abrasa e una Smith & Wesson cal. 38 a tamburo con matricola abrasa. L’impugnatura delle armi era fasciata con nastro adesivo, probabilmente per garantire una più rapida eliminazione delle impronte digitali. Sequestrate, ... 2anews

