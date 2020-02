Mara Venier e Barbara D’Urso si incontrano in treno: cosa è successo (Di giovedì 6 febbraio 2020) Mara Venier e Barbara D’Urso hanno finalmente fatto pace. A sancire il ritorno dell’amicizia un viaggio in treno in cui si sono abbracciate, seppellendo una volta per tutte l’ascia di guerra. Il legame fra le conduttrici dura da tantissimi anni ed è stato sempre molto forte sino al ritorno di Mara a Domenica In qualche tempo fa. Lo scontro fra il contenitore domenicale della Rai e Domenica Live, condotto dalla D’Urso, aveva portato le due amiche su fronti opposti. Alcuni commenti e Like sui social avevano poi inasprito il rapporto, dando vita a una vera e propria guerra a distanza, con frecciatine e battute al vetriolo. Poi la pace, arrivata dopo un confronto fra le presentatrici che oggi, come ha svelato la Venier, sono in ottimi rapporti. “Abbiamo fatto pace – ha confessato al settimanale Oggi -. Ci siamo incontrate sul treno e ci siamo abbracciate. ... dilei

