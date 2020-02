M5S in piazza, Crimi: "Non c'entra con il governo". Prescrizione e concessioni spine nel fianco della maggioranza (Di giovedì 6 febbraio 2020) Il Movimento 5 Stelle replica a Nicola Zingaretti. Il segretario dem dopo aver ricevuto una lettera dalla capogruppo pentastellata in Campidoglio (Roberta Lombardi chiede al Pd lealtà su Prescrizione e revoca delle concessioni autostradali) aveva invitato Luigi Di Maio e i vertici del Movimento a non invocare la piazza ma a essere più collaborativi con la maggioranza di cui fanno parte. Il reggente del Movimento Vito Crimi, subentrato all'ex capo politico Di Maio, chiarisce: "Il 15 febbraio saremo in piazza contro il tentativo di reintrodurre i vitalizi e scenderemo in piazza ogni volta che qualcuno cercherà di far rientrare dalla finestra quei privilegi che abbiamo tolto". Zingaretti aveva bollato come "un errore" la manifestazione di piazza annunciata da Di Maio. "Non vi è alcun collegamento tra questa battaglia di civiltà e le questioni che attengono il governo, che in questa fase ... blogo

AnnalisaChirico : Luigi Di Maio, ministro in carica, chiama alla piazza vs. lo stesso governo di cui è esimio esponente e azionista n… - PaolaTavernaM5S : A un cittadino italiano servono almeno 40 anni di contributi per andare in pensione. A qualcun altro un solo giorno… - Agenzia_Ansa : #DiMaio attacca: 'Vogliono cancellare leggi #M5s, il 15 febbraio in piazza' #ANSA -