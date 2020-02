LIVE Giorgi-Kontaveit 3-6, 2-1 Fed Cup 2020 in DIRETTA: la marchigiana è in vantaggio di un break in questo secondo set (Di giovedì 6 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-15 Rovescio vincente della marchigiana. 30-15 Braccio di ferro vinto dalla Giorgi. 15-15 Aggiusta le cose l’estone. 15-0 Sfonda col dritto l’azzurra. 2-1 Si salva l’estone rimanendo agganciata all’azzurra nelle battute iniziali di questa seconda “ripresa”. A-40 Kontaveit torna avanti. 40-40 Kontaveit si salva con un passante incrociato di rovescio. 30-40 Col dritto, di forza: palla break per la Giorgi! 30-30 Seconda di servizio lavoratissima da parte della Kontaveit. Giorgi sbaglia la risposta. 15-30 Attenzione: Giorgi ancora in odore di break. 2-0 Ace di autorità e rapidità, l’azzurra conferma il break! 40-0 Si ripete il copione. 30-0 Due servizi, fra cui un ace, ottimi della Giorgi. 1-0 Giorgi, ARRIVA IL BREAK IN APERTURA DI SECONDO SET! 40-A Il rovescio della Giorgi, all’attacco: palla ... oasport

