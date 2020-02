Liga, classifica e programma della giornata 23 (Di giovedì 6 febbraio 2020) Liga, classifica e programma della giornata 23 Anche la Liga spagnola si appresta a tornare in campo per disputare la ventitreesima giornata, in programma tra venerdì 7 e domenica 9 febbraio. Tra i match più interessanti all’interno del turno troviamo Getafe-Valencia, Real Sociedad-Athletic Bilbao e Betis-Barcellona. Analizziamo ora la situazione in classifica. LEGGI LE NOTIZIE DEL TERMOMETRO SPORTIVOSegui Termometro Politico su Google News La situazione nella classifica di Liga In prima posizione nella classifica di Liga troviamo Real Madrid a 49 punti, seguito dal Barcellona a 46. Ultimo gradino del podio appannaggio Getafe, in ritardo dalla seconda posizione di sette lunghezze, mentre occupa l’ultima posizione della zona Champions il Siviglia con 39 punti. La zona Europa League è invece occupata da Valencia e Atlético Madrid, rispettivamente a quota 37 e 36 ... termometropolitico

