Le Ebbanesis in concerto al Common Ground: due voci e una chitarra (Di giovedì 6 febbraio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Suoneranno (e canteranno) le canzoni che le hanno rese le star musicali del web, e sarà un tripudio: sabato 8 febbraio al Common Ground salgono sul palco le Ebbanesis. Il duo composto da Viviana Cangiano e Serena Pisa si esibirà a partire dalle 22.30 portando all’industrial bistrò di via Scarfoglio tutta la carica sonora che le contraddistingue e soprattutto i brani dell’ultimo album, Transleit, pubblicato lo scorso 24 gennaio con Soundfly, che contiene il sunto della loro maestria e del loro repertorio registrato nell’Auditorium Novecento di Napoli, uno degli studi di registrazione più antichi d’Europa. Si esibiscono ormai in tutto il mondo (Francia, Germania, Russia, Emirati Arabi, per la precisione a Riyad, dove per la prima volta due donne europee sono salite su un palco per una ... anteprima24

