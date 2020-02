Kingdom Come: Deliverance Royal Edition è il prossimo gioco gratuito su Epic Games Store (Di giovedì 6 febbraio 2020) Questa settimana ci sono due giochi gratuiti disponibili su Epic Games Store ed anche la prossima settimana. Oggi, Carcassonne e Ticket to Ride sono i due titoli disponibili per essere scaricati sul negozio.Carcassonne è l'adattamento ufficiale del gioco da tavolo. In esso, posizionerete diverse tessere che possono contenere una città, una strada, un chiostro, un prato o una combinazione e dovranno essere posizionate vicino alle tessere che sono già state giocate. Ticket to Ride, ha visto oltre 70 milioni di partite giocate online. L'obiettivo è quello di essere il più veloce per collegare le vostre città e raggiungere determinate destinazioni.La prossima settimana invece i titoli gratuiti saranno appunto Kingdom Come: Deliverance Royal Edition e Aztez. Kingdom Come: Deliverance Royal Edition è la versione definitiva del gioco di ruolo storico. Include il gioco base e tutti i componenti ... eurogamer

Eurogamer_it : #KingdomComeDeliverance è il prossimo gioco gratuito di Epic Games Store. - Asgard_Hydra : Kingdom Come Deliverance tra i prossimi giochi gratis di Epic Games Store - GianlucaOdinson : Kingdom Come Deliverance tra i prossimi giochi gratis di Epic Games Store -