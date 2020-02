Iran, ufficiale: il nuovo ct non è De Biasi ma Dragan Skocic (Di giovedì 6 febbraio 2020) A sorpresa, la federcalcio Iraniana ha scelto come nuovo commissario tecnico, il croato Dragan Skocic che allenava già il club Iraniano Sanat Naft d'Abadan. Nulla da fare, dunque, per De Biasi che sembrava aver raggiunto un accordo di 30 mesi a inizio anno. Skocic suventra al belga Wilmots che ha rescisso a fine 2019. fanpage

sportli26181512 : #Notizie Iran, ufficiale: il nuovo ct non è De Biasi ma Dragan Skocic: A sorpresa, la federcalcio iraniana ha scelt… - NotStefano1 : RT @AstrospaceI: 'nei prossimi giorni', questa la comunicazione ufficiale, l'Iran lancerà un satellite di osservazione terrestre. Qui tutte… - AstrospaceI : 'nei prossimi giorni', questa la comunicazione ufficiale, l'Iran lancerà un satellite di osservazione terrestre. Qu… -