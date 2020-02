Influenza, fase clou in Italia: casi gravi e decessi accertati (Di giovedì 6 febbraio 2020) L’emergenza Influenza è entrata nella sua fase più “calda”. Quasi 800mila gli Italiani a letto in quest’ultima settimana. Riscontrati anche casi gravi e alcuni morti Influenza (Fonte Pixabay) I repentini cambiamenti climatici con giornate quasi primaverili alternate da altre con freddo, venti e piogge, stanno influendo in maniera decisiva sul nostro organismo, costringendoci spesso a dei periodi di malattia. L’Influenza d’altronde nel periodo invernale raggiunge il suo massimo picco e quest’anno sembra aver avuto un maggiore incremento. Secondo le recenti stime nel Bel Paese sarebbero addirittura quasi 800mila le persone allettate nell’ultima settimana per un totale di oltre 4 milioni da quando è iniziato il periodo di maggior concentrazione. La proiezione è di circa 8 milioni, così come confermato dalle ... chenews

