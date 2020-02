In Turingia sdoganata l'estrema destra. Un azzardo politico (Di giovedì 6 febbraio 2020) Da qualche anno la Germania si interroga sulla destra di Alternative für Deutschland (AfD). Un partito nato come movimento anti-euro e finito per diventare una forza estremista, nazionalista e xenofoba. Fino a ieri valeva il principio dell’esclusione da qualsiasi coinvolgimento politico.Nessun partito cooperava con AfD e anche uno dei vice-presidenti del Parlamento tedesco (che spetterebbe di diritto ad AfD) dopo oltre due anni non è stato ancora eletto in quanto le altre forze democratiche si sono sistematicamente rifiutate di eleggere i rappresentati nominati da un destra che continua a usare toni discriminatori e a relativizzare il Nazismo. Anche a livello regionale AfD non viene presa in considerazione da nessuno degli altri partiti per possibili o eventuali alleanze.La strategia dell’esclusione ha funzionato fino alla fine del 2019, ovvero fino alle elezioni ... huffingtonpost

