Il presidente dell’Ecuador: «Le donne denunciano solo i molestatori brutti» (Di giovedì 6 febbraio 2020) L’ha sparata grossa, poi ha tentato di tornare sui suoi passi. Il presidente dell’Ecuador Lenín Moreno, come riferisce la Bbc, nel corso di una recente conferenza di investitori a Guayaquil, di fronte a un pubblico prevalentemente maschile, ha affermato che «le donne spesso denunciano molestie, è vero, ed è bene che lo facciano. Ma è molestia quando proviene da una persona brutta. Ma se la persona ha un bell’aspetto di solito tendono a non pensare che sia una molestia». Non solo: ha aggiunto che gli uomini sono «permanentemente soggetti al pericolo di essere accusati di molestie». Un’affermazione che non poteva che scatenare un’immediata reazione indignata da parte delle attiviste per i diritti delle donne, ma non solo loro. La politica ecuadoriana Soleda Buendía, su Twitter, si è lamentata del fatto che Moreno «giustifica e ripropone la violenza contro le donne. Non si può ... vanityfair

