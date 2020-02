I giudici: “se Cucchi non fosse stato picchiato sarebbe ancora vivo” (Di giovedì 6 febbraio 2020) La Corte di Assise di Roma rende note le motivazioni dell’arresto dei due carabinieri accusati di omicidio preteritenzionale di Stefano Cucchi. “Il fatto si è svolto in un locale della caserma”. La verità che non restituisce alla famiglia la vita di Stefano, ma pur sempre una verità. Che se non altro ha dei colpevoli, nomi … L'articolo I giudici: “se Cucchi non fosse stato picchiato sarebbe ancora vivo” proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

perry_liz81 : RT @NuNuZ_00: Scusate se vi interrompo, giusto per sapere: davvero state parlando senza sosta da almeno 36 ore della tutina di qualcuno? Ma… - AdolfoSalsi : Perché un processo sia lunghissimo anche se ben documentato e testimoniato? Le carte d'ufficio a giudici che impong… - Ro96689588 : RT @danoris2110: Scusate ma sto invecchiando e non ho capito se la Giorgia Meloni che ieri, davanti ai giudici, raccontava la sua drammatic… -