Governo: Conte domani vede presidente Ucraina, poi Cis su Sardegna (Di giovedì 6 febbraio 2020) Roma, 6 feb. (Adnkronos) – domani il premier Giuseppe Conte vedrà a Palazzo Chigi, alle 15, il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky. Alle ore 16 in agenda il Tavolo istituzionale sul Contratto istituzionale di sviluppo (Cis) per la Città Metropolitana di Cagliari e per la Provincia del Sud Sardegna. Infine alle 19 è previsto il suo intervento al convegno ‘Un nuovo bilancio europeo all’altezza delle sfide’, alla Sala Tempio di Adriano in Piazza di Pietra.L'articolo Governo: Conte domani vede presidente Ucraina, poi Cis su Sardegna CalcioWeb. calcioweb.eu

