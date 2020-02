Feltrinelli: sciolta jv con Cirfood, tiene controllo Red (Di giovedì 6 febbraio 2020) Milano, 6 feb. (Adnkronos) – Il gruppo Feltrinelli e Cirfood hanno sciolto la joint venture paritetica costituita nel 2016 e hanno sottoscritto un accordo per la riallocazione degli asset. Feltrinelli avrà il pieno controllo di Red, Bistrot Libreria, format ideato dal gruppo nel 2012 che conta otto punti vendita, e delle caffetterie presenti nelle librerie laFeltrinelli. Cirfood, invece, deterrà il 100% di Antica Focacceria San Francesco, lo storico marchio legato alla cucina di tradizione siciliana, nato nel 1834 a Palermo e che conta oggi 11 locali in tutta Italia. Il completamento dell’operazione, a seguito dei passaggi legali e amministrativi, è previsto per il primo quadrimestre dell’anno.L'articolo Feltrinelli: sciolta jv con Cirfood, tiene controllo Red CalcioWeb. calcioweb.eu

Feltrinelli sciolta Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Feltrinelli sciolta