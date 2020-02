F1, la Haas presenta il rendering della nuova VF-20: la monoposto 2020 si scoprirà il 19 febbraio a Barcellona (Di giovedì 6 febbraio 2020) La Haas in stile “Franco Baresi”? Si potrebbe definirlo così la mossa strategica della scuderia americana di F1, relativamente alla pubblicazione quest’oggi di alcune illustrazioni della nuova VF-20. Di fatto il team made in USA è il primo a mostrare una monoposto del Mondiale 2020, che prenderà il via il 15 marzo a Melbourne (Australia). E’ vero, la nuova vettura fisicamente sarà presentata il 19 febbraio a Barcellona, nel day-1 del test collettivi in programma sul circuito catalano, ma ci si può già fare un’idea grazie alle rappresentazioni al computer della nuova nata, motorizzata Ferrari. Come si può notare da questo rendering, dopo la fine del rapporto di sponsorizzazione con Rich Energy, Haas è tornata a una livrea simile a quella dell’esordio in F1 nel 2016. Per la squadra americana questa sarà una stagione importante, che dovrà essere del ... oasport

