Dazi: Conte, ‘no a escalation a vantaggio soli competitor internazionali’ (Di giovedì 6 febbraio 2020) Roma, 6 feb. (Adnkronos) – “La questione dei Dazi ha sempre occupato un posto di rilievo in tutte le numerose consultazioni ad altissimo livello che abbiamo avuto con gli Stati Uniti: oltre alla visita del Presidente Mattarella a Washington a metà ottobre, nel mio colloquio con il Presidente Trump, in quello con il vice presidente Pence a Roma, nelle visite del ministro Di Maio a Washington e del Segretario di Stato Pompeo a Roma. Abbiamo sempre ricordando non solo la specifica posizione dell’Italia ma, in senso più generale e strategico l’interesse nostro, dell’Europa, e degli stessi Stati Uniti, a evitare una escalation commerciale di cui si avvantaggerebbero solo i nostri competitor internazionali”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, rispondendo a un question time al Senato sui Dazi.“Dobbiamo operare – ha rimarcato il ... calcioweb.eu

