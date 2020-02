Coronavirus, Spallanzani: 9 pazienti ricoverati, 4 in attesa esiti test (Di giovedì 6 febbraio 2020) Secondo l’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani "9 pazienti sono tuttora ricoverati" a Roma per Coronavirus. Secondo quanto si legge nel nuovo bollettino medico relativo ai casi di virus cinese, dei 9 ricoverati "2 sono casi confermati (la coppia cinese in terapia intensiva), 4 sono pazienti sottoposti a test in attesa di risultato, 3 sono pazienti risultati negativi al test ma che rimangono ricoverati per altri motivi clinici". Coronavirus: contagiato bimbo nato da 30 ore Un neonato è stato trovato positivo al test per il Coronavirus dopo sole 30 ore dalla nascita: lo riferisce l’agenzia Xinhua Il Presidente della Repubblica #Mattarella ha visitato a sorpresa l'istituto Manin a #Roma, da molti considerato la Chinatown della Capitale, nei giorni in cui l’allarme #Coronavirus si diffonde in ... blogo

NicolaPorro : #Coronavirus, sui 2 contagiati dello #Spallanzani non la raccontano giusta. Avvisate #DiMaio che il sistema è lui.… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus c'è il primo italiano positivo alla malattia. Trasferito allo #Spallanzani e proveniente dalla… - Tg3web : ?? Il primo italiano positivo al #coronavirus era tra le 56 persone in quarantena alla Cecchignola ed è attualmente… -