Cagliari, Mattiello: «Ho avuto poche possibilità di giocare» (Di giovedì 6 febbraio 2020) Mattiello sottolinea lo scarso impiego con la maglia del Cagliari: le parole del terzino della formazione sarda Intervenuto nel corso dell’incontro sull’immigrazione e l’integrazione alla Parrocchia di Sant’Eulalia, Mattiello ha parlato del suo momento con la maglia del Cagliari. Ecco le sue dichiarazioni. «Sono felice perché sono parte del Cagliari. Ovviamente per ora ho avute poche possibilità di giocare, ma il campionato è ancora lungo e mi auguro di poter dare il mio contributo da qui alla fine». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

