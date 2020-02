Benevento, a Cosenza fischia Serra: positivo l’ultimo precedente (Di giovedì 6 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoBenevento – Marco Serra di Torino dirigerà la sfida del San Vito-Marulla tra Cosenza e Benevento. Il fischietto torinese ha due precedenti stagionali con i giallorossi, entrambi in trasferta. Incrociò la Strega alla Dacia Arena nel confronto con il Pordenone (1-1, gol di Camporese e Kragl) e successivamente al Penzo Venezia (0-2, con reti di Coda e Caldirola). Più in generale, si tratterà del nono incrocio. Nelle precedenti stagioni tra serie C e serie B erano state soltanto due le vittorie sannite, quattro i pareggi e tre le sconfitte. A Cosenza Serra sarà coadiuvato dagli assistenti Vito Mastrodonato di Molfetta e Michele Lombardi di Brescia; il quarto ufficiale sarà invece Ivan Robilotta di Sala Consilina. L'articolo Benevento, a Cosenza fischia Serra: positivo l’ultimo precedente proviene da Anteprima24.it. anteprima24

