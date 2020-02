Bambina di 5 anni violentata nell'ambasciata americana a Delhi (Di giovedì 6 febbraio 2020) India di nuovo sotto shock: l’ultima tappa dell’orrore ha visto vittima una Bambina di cinque anni, violentata da un uomo di venticinque. L’episodio, reso pubblico oggi, risale alla mattina di domenica scorsa quando la piccola, che giocava in giardino, è stata attirata dal suo aguzzino, con la proposta di caramelle e di un videogioco. A stupire è stato il teatro del brutale episodio: la violenza è avvenuta, infatti, all’interno dell’ambasciata americana, un esteso compound, difficilmente accessibile agli estranei. Ma la piccola vittima e il suo carnefice, dopotutto, in quel campus, protetto da sistemi di massima sicurezza, non sono estranei: entrambi vivono all’interno del distretto, che si estende su undici ettari a Chanakyapuri, il quartiere di Delhli occupato dalle ambasciate.L’uomo, un autista, è figlio di un ... huffingtonpost

