9 febbraio domenica ecologica: stop a auto e moto (Di giovedì 6 febbraio 2020) Roma – Il 9 febbraio a Roma nuovo appuntamento con le Domeniche ecologiche, le giornate di blocco della circolazione veicolare all’interno della Ztl Fascia Verde, per la prevenzione e il contenimento dell’inquinamento atmosferico. Lo stop sara’ in vigore dalle 7.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 20.30. Eventuali deroghe specifiche sono riportate nell’ordinanza sindacale che si puo’ reperire online sul sito di Roma Capitale. Per agevolare il normale corso delle attivita’ cittadine sono previsti il potenziamento del tpl e dei taxi. Le successive Domeniche ecologiche saranno il 23 febbraio e il 29 marzo. L'articolo 9 febbraio domenica ecologica: stop a auto e moto proviene da RomaDailyNews. romadailynews

Roma : Sono le 8.30 di giovedì 6 febbraio 2020. Ecco le notizie di #Roma in un minuto: Certificati in edicola - Domenica E… - LegaSalvini : Aiutiamo Roma a tornare Capitale! Amici Romani, il Capitano vi aspetta: ? DOMENICA 16 FEBBRAIO > ORE 16.30 > Audit… - _MiBACT : Domenica 2 febbraio torna (in modo permanente) la #domenicalmuseo, ingresso gratuito in tutti i musei e parchi arch… -