Trono Over Uomini e Donne, Gemma: “Sei il sole!”. Per chi è la dedica (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Gemma Galgani di Uomini e Donne Over commenta Alberto Urso a Sanremo 2020: “Sei il sole” Ieri sera Gemma Galgani è stata una dei tantissimi milioni di telespettatori che hanno seguito la prima serata del Festival di Sanremo di Amadeus. E tra i primi 12 Big in gara a Sanremo 2020 chi l’ha più colpita è stato Alberto Urso, il quale ha anche avuto modo di conoscerlo di persona qualche mese fa. Per tale ragione la dama del Trono Over di Uomini e Donne ha deciso di scrivere delle bellissime parole sui instagram proprio per il giovane tenore vincitore della scorsa edizione di Amici di Maria De Filippi, asserendo: “Grande Alberto…Tu sei il sole che ha illuminato questo Festival…” Un messaggio corredato da tantissimi cuoricini. Insomma pare chiaro a tutti che Gemma Galgani tifa per Alberto Urso a Sanremo 2020. E chissà se sarà proprio lui uno dei ... lanostratv

