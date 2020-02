Spalletti | «L’Inter ha deciso di pagarmi per stare a casa»

Spalletti lancia frecciate all’Inter : “ha deciso di pagarmi per restare a casa…” - il retroscena sul Milan : “Non si potevano fare cose differenti, avevamo un fair-play finanziario da rispettare e il presidente Zhang ha fatto il massimo. Ora ci sono altre possibilita’ e Zhang sta facendo altrettanto il massimo. E’ fondamentale che si riesca a dare soddisfazioni al popolo nerazzurro”. Sono le dichiarazioni di Luciano Spalletti a margine degli “Italian Sports Award”, l’allenatore parla dell’esperienza ...

Retroscena Spalletti : «Il Milan mi voleva - l’Inter ha voluto pagarmi per stare a casa» : L’indiscrezione non è una novità assoluta, ma il Retroscena ufficializzato dalla bocca di Luciano Spalletti ha tutto un altro sapore e mette altro pepe sul derby di domenica sera a San Siro tra Inter e Milan. «Il Napoli non mi ha mai contattato, il club che mi voleva era il Milan – ha detto in serata Spalletti a Castellammare di Stabia durante gli Italian Sport Awards -. Il finale lo conoscete. E’ stato deciso di pagarmi per ...

La “bella” vita di Spalletti : l’Inter gli paga 4.5 milioni fino al 2021 per non lavorare : "Il Milan mi voleva ma l'Inter ha deciso di pagarmi per restare a casa". Così Luciano Spalletti spiega il retroscena della trattativa saltata con i rossoneri che lo avevano contattato per prendere il posto di Giampaolo. L'operazione saltò proprio per il mancato accordo transattivo tra club nerazzurro e allenatore.Continua a leggere